Il professor Andreoni e la lattoferrina contro il Coronavirus

(Di martedì 15 settembre 2020) Il Prof. Massimo, dir. Uoc malattie infettive Tor Vergata è intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv . Ile ha spiegato i progressi della ricerca sullaper contrastare gli effetti del: “É una ricerca italiana alla quale ho avuto il piacere e l’onore di partecipare, è un prodotto naturale, che serve a stimolare la nostra immunità. É un prodotto molto presente nei neonati. Abbiamo visto che somministrando lasi protegge molto l’immunità delle persone, gli infetti da covid 19 riescono a liberarsi del virus molto prima rispetto a dei soggetti che sono infettati, ma non prendono questo prodotto. E’ una sostanza che va a ...

Davvero dobbiamo resistere altri sei mesi, difenderci dal coronavirus fino a primavera? E perché siamo fiduciosi che dopo l'inverno del 2021 la battaglia contro Sars-CoV-2 sarà se non vinta, quanto me ...ROMA Sulla scia di quanto deciso dalla Francia, l'Italia si appresta a ridurre il numero dei giorni di quarantena per i casi sospetti di Covid. Attualmente sono 14, a Parigi hanno deciso che 7 sono su ...