(Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Giuseppe Mastini, noto alle cronache comelo, è statodalladi Stato all'interno di unnella provincia di Sassari. Al rintraccio ha collaborato lapenitenziaria. Mastini il 6 settembre non aveva fatto ritorno in carcere dopo un permesso premio.

a70199617 : #SE SI VUOLE TUTTO FUNZIONA Finisce la fuga di Johnny lo Zingaro. La polizia lo ha arrestato in un casolare - nicola_pinna : Finisce la fuga di Johnny lo Zingaro: non si era allontanato dalla Sardegna, catturato stamattina dalla… - TwitPaola2 : RT @ilriformista: Finisce la fuga di #Johnnylozingaro: trovato a Sassari, era già evaso 2 volte - ilriformista : Finisce la fuga di #Johnnylozingaro: trovato a Sassari, era già evaso 2 volte - tusciaweb : Finisce la fuga di Johnny Lo Zingaro, catturato dalla polizia Sassari - Catturato Johnny Lo Zingaro, finisce la su… -

Finita la fuga di Johnny Lo Zingaro, evaso per l'ennesima volta dal carcere di Sassari durante un permesso premio: la Polizia lo ha catturato in Sardegna. Giuseppe Mastini, questo il suo vero nome, ...SASSARI. Comincia e finisce in Sardegna la fuga dell'ergastolano Johnny lo Zingaro. Evaso dal carcere di Bancali il 6 settenbre è stato catturato dalla squadra mobile di Sassari.