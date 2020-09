Figc, il caso Picerno-Bitonto: concluso il Consiglio federale, Foggia e Bisceglie in Serie C (Di martedì 15 settembre 2020) Si è concluso il Consiglio federale in programma in data odierna e filtrano le prime indiscrezioni sulle delibere relative all'ormai noto caso relativo all'illecito sportivo contestato a Picerno e Bitonto, in riferimento al match tra le due squadre disputato il 5 maggio scorso. Secondo quanto riportato da TMW, vengono confermati i ripescaggi in Serie C di Bisceglie e Foggia. Il club rossonero subentra in virtù della mancata promozione del Bitonto penalizzato di cinque punti in classifica nel girone H della Serie D, mentre il Bisceglie riconquista la terza divisione dopo la retrocessione d'ufficio del Picerno all'ultimo posto del girone C della ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Si èilin programma in data odierna e filtrano le prime indiscrezioni sulle delibere relative all'ormai notorelativo all'illecito sportivo contestato a, in riferimento al match tra le due squadre disputato il 5 maggio scorso. Secondo quanto riportato da TMW, vengono confermati i ripescaggi inC di. Il club rossonero subentra in virtù della mancata promozione delpenalizzato di cinque punti in classifica nel girone H dellaD, mentre ilriconquista la terza divisione dopo la retrocessione d'ufficio delall'ultimo posto del girone C della ...

Mediagol : Figc, il caso Picerno-Bitonto: concluso il Consiglio federale, #Foggia e Bisceglie in #SerieC - Mediagol : Figc, il caso Picerno-Bitonto: concluso il Consiglio federale, #Foggia e Bisceglie in #SerieC - AvvAntonioConte : RT @PagineRomaniste: Caso panchina #NapoliRoma, l'udienza al tribunale #Figc è rinviata di nuovo #ASRoma #Fienga - RedAllblack : @Teo__Visma Perdonami Teo, ma io quest'obbligo di renderlo pubblico non l'ho trovato da nessuna parte.… - antonello_vale : @Figc @OfficialASRoma @ilRomanistaweb @RomaRadio @ReteSport Calciatori, club, nazionali: il caso infortuni riaccend… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc caso Caso panchina Napoli-Roma, l'udienza al tribunale Figc è rinviata di nuovo Il Tempo Calciatori, club, nazionali: il caso infortuni riaccende le solite polemiche

Il danno fisico per il giocatore, il danno sportivo per la squadra, quello patrimoniale per la Roma: il caso Zaniolo riaccende le polemiche sul rapporto calciatori-club-Nazionale, in una girandola di ...

Caso panchina Napoli-Roma, l'udienza al tribunale Figc è rinviata di nuovo

Appuntamento in tribunale al 24 settembre. Nella giornata di ieri la Roma, tramite un'istanza presentata dall'avvocato Antonio Conte, ha chiesto ed ottenuto il secondo rinvio dell'udienza del Tribunal ...

Coppe di Eccellenza e Promozione, sorteggiate le squadre in casa

Sono state sorteggiate ieri, presso la sede del Comitato regionale dell’Emilia-Romagna della Figc-Lnd, le squadre che disputeranno in casa il primo turno (andata 27 settembre, ritorno 4 ottobre) della ...

Il danno fisico per il giocatore, il danno sportivo per la squadra, quello patrimoniale per la Roma: il caso Zaniolo riaccende le polemiche sul rapporto calciatori-club-Nazionale, in una girandola di ...Appuntamento in tribunale al 24 settembre. Nella giornata di ieri la Roma, tramite un'istanza presentata dall'avvocato Antonio Conte, ha chiesto ed ottenuto il secondo rinvio dell'udienza del Tribunal ...Sono state sorteggiate ieri, presso la sede del Comitato regionale dell’Emilia-Romagna della Figc-Lnd, le squadre che disputeranno in casa il primo turno (andata 27 settembre, ritorno 4 ottobre) della ...