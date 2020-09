Caivano, i genitori di Maria Paola: «Nostro figlio non l’ha uccisa» (Di martedì 15 settembre 2020) «Siamo certi della innocenza di nostro figlio Michele. Non abbiamo mai creduto all’ipotesi dell’aggressione e non ci crederemo mai perché conosciamo Michele ed il suo amore per Paola». Parlano attraverso una nota ufficiale i genitori di Maria Paola, che ha perso la vita nella tragedia di Caivano. Parlano della figlia, ma soprattutto del figlio Michele, accusato di aver causato la morte della sorella. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) «Siamo certi della innocenza di nostro figlio Michele. Non abbiamo mai creduto all’ipotesi dell’aggressione e non ci crederemo mai perché conosciamo Michele ed il suo amore per Paola». Parlano attraverso una nota ufficiale i genitori di Maria Paola, che ha perso la vita nella tragedia di Caivano. Parlano della figlia, ma soprattutto del figlio Michele, accusato di aver causato la morte della sorella.

laSchedaNulla : @Adnkronos Non doppia, tripla tragedia per il genitori di #MariaPaola: 1.figlia morta, 2. figlio a Poggioreale in a… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Morte Maria Paola, l'invito dei genitori alla 'comunità gay': 'Insieme ai funerali' - NapoliToday : #Cronaca Morte Maria Paola, l'invito dei genitori alla 'comunità gay': 'Insieme ai funerali' - giomo2 : RT @VITAnonprofit: Maurizio Patriciello: «Sulla morte di Paola interroghiamoci tutti, e non si tratta solo di omofobia» - annadlc82 : @streetloveitaly @monicastuto @anikeatable Sicuramente è un contesto assurdo ma non mi vorrai dire che tutti i geni… -