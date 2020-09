Bayern Monaco, Coman in quarantena: contatti con persona positiva al Covid (Di martedì 15 settembre 2020) L’attaccante del Bayern Monaco Kingsley Coman è in quarantena per essere entrato in contatto con un membro del suo entourage risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è la società del calciatore. Il bomber, autore del gol che ha regalato alla squadra di Flick la sesta Champions League della sua storia, non potrà quindi scendere in campo nel match di Bundesliga di venerdì 18 contro lo Schalke 04. “Durante la quarantena Coman si manterrà in forma con un programma di cyber-allenamenti” ha specificato il Bayern Monaco nella nota. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) L’attaccante delKingsleyè inper essere entrato in contatto con un membro del suo entourage risultato positivo al-19. A comunicarlo è la società del calciatore. Il bomber, autore del gol che ha regalato alla squadra di Flick la sesta Champions League della sua storia, non potrà quindi scendere in campo nel match di Bundesliga di venerdì 18 contro lo Schalke 04. “Durante lasi manterrà in forma con un programma di cyber-allenamenti” ha specificato ilnella nota.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Supercoppa europea, Bayern Monaco-Siviglia: arbitra Taylor Tuttosport Inter, cinque gol al Lugano: e Hakimi ha già capito Conte

MILANO - La vera buona notizia, al di là del risultato, è Achraf Hakimi. Il marocchino tiene la posizione, dialoga con chiunque, gioca davvero a tutto campo e soprattutto corre, tanto e bene. La prima ...

Mercato Inter, prima pagina Sport: "Arturo Vidal se ne va dal Barca"

La trattativa per portare Arturo Vidal in nerazzurro sembra essere diventata una telenovela infinita. Quotidiani ed esperti di mercato danno il cileno in arrivo a Milano ormai da giorni, dando per sco ...

Bundesliga, tornano i tifosi: via libera dal Governo

Tornano i tifosi sugli spalti in Bundesliga: dalla prossima giornata, stadi aperti con il 20% di capienza. La decisione del governo Tornano i tifosi sugli stadi in Germania. Secondo quanto riferisce ‘ ...

