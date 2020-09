Apple Watch serie 6: caratteristiche tecniche, prezzi, uscita (Di martedì 15 settembre 2020) Apple ha appena svelato in una conferenza stampa online il nuovo Apple Watch serie 6 e il nuovo Apple Watch SE. Di seguito le caratteristiche tecniche *** Articolo in aggiornamento… *** È Apple Watch il primo prodotto annunciato nel corso dell’evento virtuale tenuto dal CEO Tim Cook e dai suoi collaboratori. Stop dunque ai rumor di questi mesi, ed ecco la nuova proposta di Cupertino pronta a rafforzare il ruolo che l’orologio smart della Mela ha sul mercato globale. Più che di proposta è meglio parlare di proposte, visto che i modelli quest’anno saranno due: Apple Watch series 6, erede del series 5 ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 settembre 2020)ha appena svelato in una conferenza stampa online il nuovo6 e il nuovoSE. Di seguito le*** Articolo in aggiornamento… *** Èil primo prodotto annunciato nel corso dell’evento virtuale tenuto dal CEO Tim Cook e dai suoi collaboratori. Stop dunque ai rumor di questi mesi, ed ecco la nuova proposta di Cupertino pronta a rafforzare il ruolo che l’orologio smart della Mela ha sul mercato globale. Più che di proposta è meglio parlare di proposte, visto che i modelli quest’anno saranno due:s 6, erede dels 5 ...

Corriere : L’iPhone 12? Difficile. Più probabile il lancio di Watch 6: cosa presenta Apple oggi - repubblica : RT @rep_tecno: Apple, ecco Watch Series 6 [aggiornamento delle 20:43] - rep_tecno : Apple, ecco Watch Series 6 [aggiornamento delle 20:43] - Digital_Day : Ora tutti possono avere un Apple Watch se qualcuno in famiglia ha un iPhone - juiserr : Secondo me l’Air farà il boom di vendite per tutte le nuove features annunciate e il prezzo di vendita. Gli Apple… -