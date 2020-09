Antitrust, maxi-multa di 5 milioni di euro per Poste: pratiche ingannevoli sulle raccomandate. «Per i ritardi, prescritti numerosi reati» (Di martedì 15 settembre 2020) Poste italiane sono state multate per 5 milioni di euro dall’Antitrust, la cifra massima possibile, per pratiche scorrette che sono «risultate ingannevoli» sulla promozione delle raccomandate e sul servizio di Ritiro Digitale delle stesse. Secondo il Garante della Concorrenza e del Mercato, con questa pratica scorretta Poste non ha solo danneggiato i consumatori, ma anche il sistema giudiziario. I danni sul sistema giudiziario sono stati più volte sottolineati dall’Antitrust nelle relazioni annuali sullo stato della giustizia. In particolare per «i ritardi dovuti a errate notifiche nell’espletamento dei processi – scrive il Garante – soprattutto ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020)italiane sono statete per 5didall’, la cifra massima possibile, perscorrette che sono «risultate» sulla promozione dellee sul servizio di Ritiro Digitale delle stesse. Secondo il Garante della Concorrenza e del Mercato, con questa pratica scorrettanon ha solo danneggiato i consumatori, ma anche il sistema giudiziario. I danni sul sistema giudiziario sono stati più volte sottolineati dall’nelle relazioni annuali sullo stato della giustizia. In particolare per «idovuti a errate notifiche nell’espletamento dei processi – scrive il Garante – soprattutto ...

