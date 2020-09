Ufficiale | Carrarese | dall’Inter arriva Grassini

(Di lunedì 14 settembre 2020) Colpoper lache si è assicurata, in prestito fino al 30 giugno 2021, il terzino dell’Inter, Davide, classe 2000, dopo l’esperienza della scorsa stagione con il Ravenna, passa dunque alla società toscana. Foto: logoL'articolo, dall’Interproviene da Alfredo Pedullà.

Cresce la condizione della Carrarese a dieci giorni dalla prima gara ufficiale della stagione. Mercoledì 23 alle 17 allo stadio dei Marmi per il primo turno di Coppa Italia contro l'Ambrosiana gli azz ...Flavio Bianchi ha rinnovato il proprio contratto con il Genoa fino al 2024. L'annuncio è stato dato via social dallo stesso attaccante pr ...