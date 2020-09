Traffico Roma del 14-09-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovate l’ascolto in studio Roberta Brundu sul Raccordo Anulare rallentamenti perda via Flaminia Nuova a via Salaria e proseguendo altri rallentamenti da Tiburtina alla Prenestina in carreggiata interna lungo la carreggiata esterna cura tratti perda via Laurentina a via Tuscolana ricordiamo che sul raccordo anulare per lavori è chiuso il tratto della tra la Pisana ed il bivio per l’autostrada per Fiumicino in carreggiata esterna in città possibili rallentamenti per un incidente su via Aurelia Antica all’altezza di via di Villa Betania rallentamenti delsu via del Foro Italico da via di Tor di Quinto avere della Moschea verso San Giovanni sempre nella stessa direzione e rallentamenti su viale Castrense è lungo via Cilicia ...