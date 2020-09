Tesla, Supercharger V3: bug permette la ricarica ad altre elettriche (Di lunedì 14 settembre 2020) Brutto scherzo per Tesla . Un bug sui Supercharger V3 in Europa avrebbe permesso ad altre auto elettriche non del Marchio di ricaricare gratuitamente la propria vettura attraverso il connettore CCS ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) Brutto scherzo per. Un bug suiV3 in Europa avrebbe permesso adautonon del Marchio dire gratuitamente la propria vettura attraverso il connettore CCS ...

