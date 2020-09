Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele (Di lunedì 14 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato il 4 settembre. Il leader di Forza Italia era risultato positivo al coronavirus due giorni prima. Dopo essere stato dimesso Berlusconi resterà in isolamento nella sua residenza Leggi su ilpost (Di lunedì 14 settembre 2020)dall’ospedale Sandi Milano dove eraricoverato il 4 settembre. Il leader di Forza Italia era risultato positivo al coronavirus due giorni prima. Dopo essereresterà in isolamento nella sua residenza

SkyTG24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi oggi dimesso dal San Raffaele - Corriere : Berlusconi dimesso in mattinata dal San Raffaele di Milano - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi sarà dimesso in tarda mattinata #SilvioBerlusconi - La7tv : #lariachetira In diretta Silvio #Berlusconi esce dal San Raffaele: 'Lo dico con emozione, è stata una prova diffici… - gnu4545 : Silvio #Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele #coronavirus -