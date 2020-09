Sexy Venezia: dal bacio saffico ai nude-look, i red carpet più trasgressivi (Di lunedì 14 settembre 2020) Chi aspettava il Festival di Venezia per ammirare décolleté scoperti e scorci Sexy sarà rimasto un po’ deluso da questa edizione soft. Senza pubblico ad applaudire le star e con le mascherine a coprire persino i make up più accurati, la voglia di spogliarsi è passata. Qualche dettaglio Sexy però si è visto eccome. Giorgio Armani firma uno dei look memorabili di Venezia77: l’outfit Sexy di Matilde Gioli con le fasce trasparenti e luccicanti sul seno coniuga trasgressione ed eleganza nello stesso capo, l’attrice ha saputo interpretarlo alla perfezione raccogliendo numerosi consensi. Molte attrici ed influencer hanno puntato sullo spacco, aprendo all’occorrenza e scoprendo bellissime gambe svettanti su tacchi ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Chi aspettava il Festival diper ammirare décolleté scoperti e scorcisarà rimasto un po’ deluso da questa edizione soft. Senza pubblico ad applaudire le star e con le mascherine a coprire persino i make up più accurati, la voglia di spogliarsi è passata. Qualche dettaglioperò si è visto eccome. Giorgio Armani firma uno deimemorabili di77: l’outfitdi Matilde Gioli con le fasce trasparenti e luccicanti sul seno coniuga trasgressione ed eleganza nello stesso capo, l’attrice ha saputo interpretarlo alla perfezione raccogliendo numerosi consensi. Molte attrici ed influencer hanno puntato sullo spacco, aprendo all’occorrenza e scoprendo bellissime gambe svettanti su tacchi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sexy Venezia Il "bello" di Venezia 77: gli attori più sexy sul red carpet DiLei Cecilia e Ignazio tornano a pedalare insieme, la foto social non lascia dubbi

I flash dei fotografi a Venezia li hanno immortalati ognuno per conto suo sul red carpet, facendo pensare a una fine definitiva. Poi quelli dei paparazzi li hanno sorpresi mano nella mano a Milano, la ...

Kasia Smutniak, Valeria Marini, Serena Rossi, Valeria Golino e le altre: Venezia chiude in bellezza

Reggiseni dimenticati, oblò maliziosi, meravigliosi look farfalla. Cala il sipario sulla 77 Mostra del cinema. Miglior film Nomadland, miglior attore Pierfrancesco Favino. E l'ultimo red carpet è da n ...

