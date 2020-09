Scuola, primo giorno anche per il figlio di Conte. La preside: “Il premier non è venuto? Giusto restare in secondo piano a tutela del ragazzo” (Di lunedì 14 settembre 2020) È il primo giorno di Scuola anche per il figlio del premier, Giuseppe Conte. Niccolò è arrivato questa mattina alla Scuola media Belli-Col di Lana, nel quartiere Prati, ma il presidente del Consiglio, atteso da telecamere e giornalisti all’entrata dell’Istituto, non si è visto. “Io penso che il presidente Conte è una figura che deve restare un po’ in secondo piano, va a tutela del figliolo. Questo non è né meglio né peggio: purtroppo ci sono ruoli in cui non si può esercitare l’essere genitori con le libertà con cui si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) È ildiper ildel, Giuseppe. Niccolò è arrivato questa mattina allamedia Belli-Col di Lana, nel quartiere Prati, ma ilnte del Consiglio, atteso da telecamere e giornalisti all’entrata dell’Istituto, non si è visto. “Io penso che ilnteè una figura che deveun po’ in, va adello. Questo non è né meglio né peggio: purtroppo ci sono ruoli in cui non si può esercitare l’essere genitori con le libertà con cui si ...

