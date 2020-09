Rischiamo di non trovare più kiwi?

Leggi su agi

(Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Ennesimo allarme di Confagricoltura sulla moria di piante di actinidia che rischia di compromettere la produzione diin tutta Italia. L'organizzazione agricola chiede un intervento delle Istituzioni, snocciolando i numeri di quella che è una crisi a tutti gli effetti già annunciata da Confagricoltura Latina nell'agro pontino: "Le piante di actinidia - spiega Confagricoltura - muoiono per un nemico invisibile che, proprio per questo, è difficile da combattere. Da otto anni si è progressivamente diffusa la "moria del", che investe l'apparato radicale per motivi sconosciuti. Ora la malattia ha colpito al cuore il principale areale produttivo in Italia di questa coltivazione, l'Agro Pontino, con quasi 10 mila ettari investiti". Confagricoltura sta monitorando attivamente la situazione in tutta ...