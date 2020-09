Navalny | Berlino | altri laboratori confermano Novichok

(Di lunedì 14 settembre 2020), 14 SET -in Francia e Svezia, oltre a quello in Germania, hanno confermato l'avvelenamento coldel dissidente russo Alexey. Lo ha riferito il governo tedesco ...

Agenzia_Ansa : #Navalny è uscito dal coma farmacologico. Lo ha riferito l'ospedale della Charitè di Berlino #ANSA - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Due laboratori europei hanno analizzato 'i campioni prelevati' all'oppositore russo Alexey #Navalny, attualmente ricover… - tusciaweb : “Caso Navalny, 2 laboratori europei confermano avvelenamento” Berlino - 'Caso Navalny, 2 laboratori europei - ValentinaFascia : RT @ultimenotizie: Due laboratori europei hanno analizzato 'i campioni prelevati' all'oppositore russo Alexey #Navalny, attualmente ricover… - ultimenotizie : Due laboratori europei hanno analizzato 'i campioni prelevati' all'oppositore russo Alexey #Navalny, attualmente ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Berlino

TG La7

Altri laboratori in Francia e Svezia, oltre a quello in Germania, hanno confermato l'avvelenamento col Novichok del dissidente russo Alexey Navalny. Lo ha riferito il governo tedesco in una nota. L'op ...14 settembre 2020 ll governo di Berlino ha confermato che dai laboratori di Francia e Svezia è arrivata la conferma che il dissidente russo Alexei Navalny è stato avvelenato da un agente chimico del ...