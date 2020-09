Napoli | Petagna show ora insidia Osimhen

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nell'amichevole contro il Pescara,ha convinto Gattuso Due assist e un gol in soli venti minuti. Questo il grasso bottino di Andreaalla sua prima uscita con il, dopo aver saltato il ritiro di Castel di Sangro a causa della positività al Covid-19. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante arrivato dalla Spal può rappresentare davvero un'alternativa di lusso per Gattuso. Tanto che anche l'altro neo acquisto Victor, che sembra destinato a raccogliere il posto da titolare al centro dell'attacco, vedrebbe la sua posizioneta da.