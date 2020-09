Morte di Maria Paola, convalidato l’arresto del fratello (Di lunedì 14 settembre 2020) convalidato l’arresto di Michele Antonio Gaglione, il fratello 30 enne di Maria Paola Gaglione. L’ordinanza, firmata dal Gip del tribunale di Nola Fortuna Basile, ha disposto l’applicazione della custodia in carcere per il ragazzo. Gaglione è indagato per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi in quanto non condivideva la relazione della sorella con Ciro Migliore, un ragazzo transessuale. Ad Acerra il 30 enne avrebbe speronato il motorino su cui si trovano Ciro e Paola, colpendo il veicolo con ripetuti calci per farlo cadere. La rovinosa caduta del mezzo ha poi provocato la Morte della 20 enne di Caivano. Non avevo intenzione di uccidere Il giovane nega l’omicidio: “L’ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l’ho ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020)l’arresto di Michele Antonio Gaglione, il30 enne diGaglione. L’ordinanza, firmata dal Gip del tribunale di Nola Fortuna Basile, ha disposto l’applicazione della custodia in carcere per il ragazzo. Gaglione è indagato per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi in quanto non condivideva la relazione della sorella con Ciro Migliore, un ragazzo transessuale. Ad Acerra il 30 enne avrebbe speronato il motorino su cui si trovano Ciro e, colpendo il veicolo con ripetuti calci per farlo cadere. La rovinosa caduta del mezzo ha poi provocato ladella 20 enne di Caivano. Non avevo intenzione di uccidere Il giovane nega l’omicidio: “L’ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l’ho ...

