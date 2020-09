Migranti | naufragio al largo di Creta | morti due bambini e una donna

(Di lunedì 14 settembre 2020) grecauee unasonoaldiin undi un barcone carico diche si è capovolto a causa di forti venti: lo riferisce la Guardia costiera greca, precisando di essere riuscita a trarre in salvo 53 persone. Un uomo che affermava di essere un passeggero ha allertato le autorità per telefono dicendo che 16 persone erano sulla nave che è affondata “a causa dei forti venti”. Alla ricerca hanno preso parte una fregata della marina greca e un elicottero dell’aeronautica militare, due navi della guardia costiera e tre navi mercantili. I corpi sono stati trovati a 12 miglia nautiche (14 miglia) dalla costa orientale di. Nessuna indicazione da dove salpasse la nave, quanto ...

