Marte a 8K questa sì che è alta definizione!

(Di lunedì 14 settembre 2020) La futura missione giapponese Martian Moons eXploration (MMX) porterà nello spazio una fotocamera in grado di filmaree le sue lune in 4K e 8K.Queste saranno in assoluto le migliori immagini al mondo del Pianeta Rosso.

Renato65497671 : Ieri Leggo, un MILIARDARIO presto andrà su MARTE. E ci farà pure una città . Meraviglioso. Andiamo a rompere le pa… - davekard1 : @AieieBrazov3 Mi fanno schifo tutti gli autoritarismi e totalitarismi. Che siano fascisti o comunisti. In Italia ab… - misteroettam : @MenteMetaforica Subito Dopo “c’è vita su Marte?” viene questa domanda - Amerigo_Rogas : RT @scenarieconomic: Ahahaha con questo abbiamo scoperto che il MIUR risiede direttamente su Marte. Chi è il cretino che ha studiato questa… - Marko_Morandi : RT @scenarieconomic: Ahahaha con questo abbiamo scoperto che il MIUR risiede direttamente su Marte. Chi è il cretino che ha studiato questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Marte questa

greenMe.it

Cari Ariete, secondo Branko nella mente e nel cuore è ancora estate per voi, soprattutto oggi con la Luna congiunta a Venere in Leone e Marte nel segno che rappresentano un punto d’arrivo per le stori ...Hai energia da vendere e pure un coraggio invidiabile. Mentre Marte ti fa il pieno di carburante, Mercurio sembra inibire le tue paure! Potresti far concorrenza al ragazzino turco che, ogni mattina, a ...