Maria Paola uccisa dal fratello per la relazione gay: 'un clima di intolleranza' (Di lunedì 14 settembre 2020) A Napoli si attende la convalida dell'arresto del trentenne che ha speronato e ucciso la sorella a caivano in un inseguimento su un motorino perchè contrario alla relazione omosessuale della ragazza ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) A Napoli si attende la convalida dell'arresto del trentenne che ha speronato e ucciso la sorella a caivano in un inseguimento su un motorino perchè contrario allaomosessuale della ragazza ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - angidicarluccio : Giuseppe Conte: Giustizia per Maria Paola Gaglione e per tutte le donne vittime di ogni violenza - Firma la petizio… - Syssy22uwu : RT @filledesfleurss: la mamma di Maria Paola in lacrime davanti alla questura per il figlio arrestato: 'fatelo uscire' Siete dei genitori… -