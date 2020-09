Maldini: “Le priorità sono state coperte. Lo Shamrock? Ci preoccupa” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato dopo la conferenza stampa di presentazione di Sandro Tonali. “L’idea è di migliorare la squadra sempre – ha detto l’ex difensore dei rossoneri -. Le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino coi centrali di difesa per via degli infortuni. Tutto quello che riusciremo a fare da qui a ottobre, lo faremo per migliorare la squadra”. Poi un pensiero all’impegno di giovedì in Europa League, contro lo Shamrock Rovers: “È una partita che ci fa parecchia paura, è una squadra che sta bene ed è prima nel proprio campionato. Noi abbiamo qualche problema, Rebic squalificato, Leao infortunato. Giochiamo fuori casa in gara secca, siamo giustamente ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore tecnico del Milan, Paolo, ha parlato dopo la conferenza stampa di presentazione di Sandro Tonali. “L’idea è di migliorare la squadra sempre – ha detto l’ex difensore dei rossoneri -. Le priorità, adesso abbiamo qualche problemino coi centrali di difesa per via degli infortuni. Tutto quello che riusciremo a fare da qui a ottobre, lo faremo per migliorare la squadra”. Poi un pensiero all’impegno di giovedì in Europa League, contro loRovers: “È una partita che ci fa parecchia paura, è una squadra che sta bene ed è prima nel proprio campionato. Noi abbiamo qualche problema, Rebic squalificato, Leao infortunato. Giochiamo fuori casa in gara secca, siamo giustamente ...

