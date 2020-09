Kate Winslet su Woody Allen: "Sono cambiata e posso rimpiangere le scelte compiute in passato" (Di lunedì 14 settembre 2020) Kate Winslet è tornata a parlare del suo rimpianto legato ai film girati con i registi Woody Allen e Roman Polanski. Kate Winslet è tornata a parlare negativamente di Woody Allen sostenendo di essere cambiata e maturata, rendendosi conto di aver compiuto un errore. L'attrice aveva suscitato non poche polemiche con la sua scelta di "rinnegare" i film realizzati con il regista e con Roman Polanski, tuttavia non sembra aver alcuna intenzione di ritirare le sue dichiarazioni. Kate Winslet ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Variety: "Impariamo, cresciamo, cambiamo. Penso che dovremmo tutti avere la possibiità di dire 'Guardate, non avrei dovuto farlo', capite?". L'attrice, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020)è tornata a parlare del suo rimpianto legato ai film girati con i registie Roman Polanski.è tornata a parlare negativamente disostenendo di esseree maturata, rendendosi conto di aver compiuto un errore. L'attrice aveva suscitato non poche polemiche con la sua scelta di "rinnegare" i film realizzati con il regista e con Roman Polanski, tuttavia non sembra aver alcuna intenzione di ritirare le sue dichiarazioni.ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Variety: "Impariamo, cresciamo, cambiamo. Penso che dovremmo tutti avere la possibiità di dire 'Guardate, non avrei dovuto farlo', capite?". L'attrice, ...

rosescanbloom : Kate Winslet che da Di Caprio è passata a Saoirse Ronan wow what a glow up - amiamonoistesse : Era anche nella lista dei migliori per quel ruolo. Ma, ancora una volta, questo ruolo è stato finalmente offerto a… - Queenxsarcasm : Kate Winslet ha detto che certe scene di Saoirse e Timmy in little women le hanno ricordato di lei e Leo in Titanic...... Sono fragile.... - MissOHaras : Rosamund Pike e Kate Winslet. Sulla terza non mi pronuncio, sono indecisa. ?? - fran_something : RT @RBcasting: “Pieces of a Woman” con Vanessa Kirby (Coppa Volpi a #Venezia77) e Shia LaBeouf arriverà su Netflix. Secondo alcuni magazine… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Winslet Kate Winslet tuona: “Sono pentita di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski” Today.it Kate Winslet su Woody Allen: "Sono cambiata e posso rimpiangere le scelte compiute in passato"

Kate Winslet ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Variety: "Impariamo, cresciamo, cambiamo. Penso che dovremmo tutti avere la possibiità di dire 'Guardate, non avrei dovuto farlo', capite?". L' ...

Winslet, l’amore fra due donne senza etichette

ROMA – Il titolo del film “è anche simbolico. Un fossile come l’ammonite richiede che ci si lavori con cura e pazienza per trovarne la forza e la bellezza. E’ quello che queste due donne fanno l’una p ...

Kate Winslet tuona: “Sono pentita di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski”

In questi giorni al Toronto Film Festival per presentare il suo ultimo film Ammonite, Kate Winslet in una intervista a Variety ha ammesso di avere dei grandi rimorsi riguardo certi momenti della sua c ...

Kate Winslet ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Variety: "Impariamo, cresciamo, cambiamo. Penso che dovremmo tutti avere la possibiità di dire 'Guardate, non avrei dovuto farlo', capite?". L' ...ROMA – Il titolo del film “è anche simbolico. Un fossile come l’ammonite richiede che ci si lavori con cura e pazienza per trovarne la forza e la bellezza. E’ quello che queste due donne fanno l’una p ...In questi giorni al Toronto Film Festival per presentare il suo ultimo film Ammonite, Kate Winslet in una intervista a Variety ha ammesso di avere dei grandi rimorsi riguardo certi momenti della sua c ...