Inter-Lautaro avanti insieme: “Né Real né Barcellona, resta in nerazzurro” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Siamo venuti a salutare Ausilio, è stata una visita di cortesia. Real Madrid o Barcellona? Non c’è niente. Lautaro Martinez resta all’Inter“. A parlare così, all’uscita dalla sede dell’Inter, è Beto Yacque, uno degli agenti dell’attaccante argentino. Nell’incontro fra il suo entourage e il club nerazzurro non si è parlato di mercato, dunque, ma sono anzi stati rinsaldati i rapporti riguardo la conferma di Lautaro all’Inter. Alla chiusura della sessione estiva, infatti, verrà discusso il rinnovo di contratto.L'articolo Inter-Lautaro avanti insieme: “Né Real ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “Siamo venuti a salutare Ausilio, è stata una visita di cortesia.Madrid o? Non c’è niente.Martinezall’“. A parlare così, all’uscita dalla sede dell’, è Beto Yacque, uno degli agenti dell’attaccante argentino. Nell’incontro fra il suo entourage e il club nerazzurro non si è parlato di mercato, dunque, ma sono anzi stati rinsaldati i rapporti riguardo la conferma diall’. Alla chiusura della sessione estiva, infatti, verrà discusso il rinnovo di contratto.L'articolo: “Né...

FabrizioRomano : L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già n… - DiMarzio : #Lautaro, incontro in sede agenti @Inter: nuovo appuntamento a fine mercato per il rinnovo @SkySport #calciomercato - Sport_Mediaset : #LautaroMartinez, irrompe il #Real Madrid: così l'#Inter finanzia il colpo Kanté. #SportMediaset - MaxMinervini : RT @DiMarzio: #Lautaro, incontro in sede agenti @Inter: nuovo appuntamento a fine mercato per il rinnovo @SkySport #calciomercato - troppevoltezero : RT @marifcinter: Agente #Lautaro: “Solo una visita di cortesia con Piero. Real? No niente. Barcellona? Lautaro sta qua all’Inter, solo ques… -