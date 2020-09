"Il Grande Fratello Vip da equilibrista per aiutare il pubblico a distrarsi un po'" - (Di lunedì 14 settembre 2020) Laura Rio Al via stasera su Canale 5 la nuova edizione con influencer, leggende del pop e intellettuali E il Covid cambia anche la ragione sociale del Grande Fratello. L'isolamento totale di un gruppo di persone, fondamento del reality, viene allentato nell'edizione che parte da questa sera su Canale 5 (in onda due volte la settimana, anche al venerdì). Una «social room» terrà in contatto i concorrenti con il mondo esterno, perché in questi tempi difficili non si può restare all'oscuro di quando accade. È questa una delle novità fortemente volute da Alfonso Signorini, per la seconda volta alla guida del programma in versione Vip. In primavera il giornalista-conduttore si era ritrovato a gestire il reality in piena pandemia e a portarlo avanti nonostante l'Italia intera fosse bloccata dal ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Laura Rio Al via stasera su Canale 5 la nuova edizione con influencer, leggende del pop e intellettuali E il Covid cambia anche la ragione sociale del. L'isolamento totale di un gruppo di persone, fondamento del reality, viene allentato nell'edizione che parte da questa sera su Canale 5 (in onda due volte la settimana, anche al venerdì). Una «social room» terrà in contatto i concorrenti con il mondo esterno, perché in questi tempi difficili non si può restare all'oscuro di quando accade. È questa una delle novità fortemente volute da Alfonso Signorini, per la seconda volta alla guida del programma in versione Vip. In primavera il giornalista-conduttore si era ritrovato a gestire il reality in piena pandemia e a portarlo avanti nonostante l'Italia intera fosse bloccata dal ...

Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - dianaehowgs : Dimenticavo che stasera inizia il grande fratello però - Chenesso1 : Ma diciamoci la verità, sti ragazzotti assassini non li avreste visti bene in una trasmissione TV come il Grande Fr… -