Foggia, immigrato prende a pugni una donna per la mascherina: lei cade a terra priva di sensi (Di lunedì 14 settembre 2020) Inferno a Foggia. Un immigrato del Mali scatena un delirio di violenza inaudita contro una donna, rea ai suoi occhi di avergli ricordato di indossare prudenzialmente, e nel rispetto di tutti, la mascherina anti-contagio. Tutto accade negli uffici della Cgil della città, sotto gli occhi sgomenti e terrorizzati della gente in attesa in una sala. Dove, senza pensarci un istante, lo straniero, un 36enne africano, si scaglia con virulenza sulla donna, infierendo con un pugno in pieno viso che le frattura il setto nasale. Poi, non pago, con la donna a terra priva di sensi, e il viso ridotto a una maschera di sangue, continua a colpirla senza tregua. Senza pietà… Pestata a sangue da un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Inferno a. Undel Mali scatena un delirio di violenza inaudita contro una, rea ai suoi occhi di avergli ricordato di indossare prudenzialmente, e nel rispetto di tutti, laanti-contagio. Tutto acnegli uffici della Cgil della città, sotto gli occhi sgomenti e terrorizzati della gente in attesa in una sala. Dove, senza pensarci un istante, lo straniero, un 36enne africano, si scaglia con virulenza sulla, infierendo con un pugno in pieno viso che le frattura il setto nasale. Poi, non pago, con ladi, e il viso ridotto a una maschera di sangue, continua a colpirla senza tregua. Senza pietà… Pestata a sangue da un ...

Violenza da immigrato, Landella “Il rispetto non ha colore di razza”

Foggia, 09 settembre 2020. “Il rispetto non ha colore politico o di razza, è un presupposto universale per poter appartenere ad una comunità. Foggia, come insegna la storia dei suoi Santi Patroni Gugl ...

