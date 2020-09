Ecco le piastrine dei morti in Russia

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Fausto Biloslavo Torna il macabro business sulla memoria dei caduti: vendute a 100 dollari l'una «Sono nata pochi mesi dopo l'ultima cartolina dal fronte russo di mio padre Giovanni del Natale 1942. Doveva venire a casa in licenza, ma erano state revocate per l'offensiva sovietica, che provocherà la tragica ritirata nella neve», racconta al Giornale da Genova Maria Caterina Pastorino, orfana di guerra. Giovanna, per gli amici, in ricordo del padre alpino disperso in. Settantasette anni dopo è riemersa dal passato la sua piastrina. «Dovrebbe arrivare a giorni dalla. Non può immaginare la commozione. Non è solo un pezzo di metallo, ma l'ultimo ricordo di mio padre, che non ho conosciuto. È come colmare un buco nero della mia esistenza», spiega Giovanna, che non ha mai ...