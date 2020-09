Cosa succede intanto nel mondo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Yoshihide Suga sarà il nuovo primo ministro giapponese, continuano le proteste contro il presidente Aleksandr Lukašenko in Bielorussia, tensioni tra la giunta militare e il movimento di opposizione in Mali. Leggi

Non è stata nominata la maestra di sostegno e un bambino di 6 anni con la sindrome di down ha dovuto rinunciare al suo primo giorno di scuola, in prima elementare. Succede in provincia di Pisa, e la m ...Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora quasi 28 milioni di persone, provocando più di 900mila mo ...