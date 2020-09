Coronavirus: Mattarella a cittadini Vo', 'avete vinto lo scontro con la malattia' (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Oggi la riapertura dell'anno scolastico a Vo' significa che avete questo scontro con la malattia. Occorre avere ancora grandi precauzioni e serietà di comportamenti. Ma quello che oggi qui è avvenuto, la riapertura delle scuole, è un segno del rilancio del Paese, che segue quello che è avvenuto qui a Vo': la riapertura in pieno del ritmo della vita dopo il periodo di chiusura e di sofferenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la cittadinanza di Vo' Euganeo. Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Oggi la riapertura dell'anno scolastico a Vo' significa chequestocon la. Occorre avere ancora grandi precauzioni e serietà di comportamenti. Ma quello che oggi qui è avvenuto, la riapertura delle scuole, è un segno del rilancio del Paese, che segue quello che è avvenuto qui a Vo': la riapertura in pieno del ritmo della vita dopo il periodo di chiusura e di sofferenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando la cittadinanza di Vo' Euganeo.

Prima campanella per 5,6 milioni di studenti: mascherine e ricreazione, tutte le regole

Oggi tornano a scuola dopo sei mesi 5,6 milioni di studenti. Non i sardi: diverse infatti le Regioni che hanno deciso di rinviare a dopo le elezioni regionali e il referendum, nell'Isola la prima camp ...

