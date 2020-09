Caso Mario Paciolla, tutte le cose che non tornano nella versione del suicidio (Di lunedì 14 settembre 2020) Mario Paciolla, tutte le cose che non tornano nella versione del suicidio La scorsa settimana siamo stati a San Vicente del Caguán, (Colombia) dove abbiamo raccolto alcune testimonianze cruciali dei vicini di Mario Paciolla. Restano però troppi dubbi sull’ipotesi del suicidio dell’operatore delle Nazioni Unite. Perché l’ONU ha ritirato il computer e l’agenda di Mario? Come si giustifica la quantità di sangue rinvenuta in casa, non compatibile con le ferite superficiali sui polsi? Cosa nasconde l’atteggiamento di Christian Thompson, responsabile della sicurezza della missione ONU? Le autopsie: difficoltà e ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020)leche nondelLa scorsa settimana siamo stati a San Vicente del Caguán, (Colombia) dove abbiamo raccolto alcune testimonianze cruciali dei vicini di. Restano però troppi dubbi sull’ipotesi deldell’operatore delle Nazioni Unite. Perché l’ONU ha ritirato il computer e l’agenda di? Come si giustifica la quantità di sangue rinvenuta in casa, non compatibile con le ferite superficiali sui polsi? Cosa nasconde l’atteggiamento di Christian Thompson, responsabile della sicurezza della missione ONU? Le autopsie: difficoltà e ...

MomentiCalcio : #Roma, idea Mario #Mandzukic in caso di arrivo di #Milik - bas_gae : @IaconisMario @Gilauax @Ela49704254 @CarloCalenda Mario Nel caso di @Gilauax basta :'L' idea di ammettere che non c… - davide_caso : Sentire la voce di Mario Giordano sui Pink Floyd nella pubblicità della sua trasmissione mi fa venire voglia di pugnalarmi lo scroto - mario_praga : RT @M49liberorso: Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, ho paura che mi abbattano, lanciate un hashtag, fate qualcosa. In caso contrario, vi… - yube_it : @StonerOctopusLR @FrancescoDonald avete mai letto qualcosa di Mario Angelo Rumor per caso? Mi interessava il suo li… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Mario Videogiochi, nostalgia e realtà aumentata, ecco tutti i modi in cui Nintendo celebra i 35 anni di Super Mario La Stampa Mario Kart Live Home Circuit sfreccia su Amazon: prezzo, versioni e preordini attivi

Mario Kart Live: Home Circuit è l'ultimo dei tanti progetti svelati da Nintendo in occasione dei 35 anni di Super Mario Bros.. in grado di miscelare la Realtà Aumentata con il mondo di Mario Kart, tra ...

Roma, idea Mandzukic in caso di cessione di Dzeko

La Roma sta valutando diversi profili in caso di cessione del suo capitano, Edin Dzeko, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L’attaccante bosniaco interessa infatti alla Juventus dopo la ...

Mario Kart Live: Home Circuit è l'ultimo dei tanti progetti svelati da Nintendo in occasione dei 35 anni di Super Mario Bros.. in grado di miscelare la Realtà Aumentata con il mondo di Mario Kart, tra ...La Roma sta valutando diversi profili in caso di cessione del suo capitano, Edin Dzeko, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L’attaccante bosniaco interessa infatti alla Juventus dopo la ...