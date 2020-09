Ares S1 Project - Presentata la supercar da 715 CV

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 settembre 2020) L'atelier modeneseha presentato la S1, unaa tiratura limitata che farà il suo debutto in pubblico il prossimo 23 settembre al Salon Privé a Blenheim Palace, nel Regno Unito. La vettura sarà costruita nel 2021 in soli 24 esemplari, a prezzi non ancora noti, con l'obiettivo di unire un look da hypercar a prestazioni e prezzi più accessibili, senza trascurare al contempo gli aspetti legati all'originalità e all'esclusività. Design e proporzioni da prototipo. Lanon ha svelato la provenienza del telaio, ma ha disegnato intorno allo schema a motore centrale una carrozzeria particolarmente bassa e aggressiva. I pannelli di fibra di carbonio sono stati definiti con l'analisi Cfd per ottimizzare l'aerodinamica, ma per il momento non ...