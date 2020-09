“A soreta!” Fabrizio Corona | show a Domenica Live Barbara D’Urso | imbarazzatissima | lo gela in un istante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020)D’Urso è tornata in televisione con uno dei suoi cavalli di battaglia:. La conduttrice campana ha regalato ai fan, che attendono come già detto da molto il ritorno dellain sua compagnia, una puntata speciale, ricca di ospiti. In studio si è parlato dell’emergenza sanitaria, ma anche della delicata vicenda personale dell’attore 60enne Daniel McVicar, Clark Garrison di Beautiful, di Gina Lollobrigida, da tempo al centro di litigi di famiglia, gli ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello e AnChianello, la signora di Mondello diventata famosa per la frase ”Non ce n’è covvidi”. In studio anche, che torna in televisione dopo un anno e mezzo dal ...