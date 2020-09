Tale e Quale Show in onda dal 18 settembre | novità sui concorrenti e il programma

(Di domenica 13 settembre 2020) Riparte venerdì 18il, condotto da Carlo Conti, insu Rai 1 alle ore 21.25. La decima edizione delTV torna ad allietare il fine settimana della Rai con alcune interessanti novità che riguardano la giuria e i. Novitàper la giuria e il numero deiinizierà il 18con alcuni cambiamenti legati alla modalità del gioco. Prima di tutto, come scrive anche TelePiù, iscenderanno da 12 a 10, 5 uomini e 5 donne, per semplificare il ...

Inizia oggi, 13 settembre, la nuova stagione di Domenica In, con la prima puntata in diretta dalle 14 su Rai 1. Conduce Mara Venier per il terzo anno consecutivo. La protagonista indiscussa della dome ...Sta per aprire i battenti anche Tale e quale show che, in onda dal 18 settembre 2020, inaugura la decima edizione. Alla conduzione ancora una volta Carlo Conti che quest’anno ha l’amaro in bocca a cau ...