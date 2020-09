genovatoday : Pusher lancia tavoli di un bar contro i carabinieri: arrestato - autocostruttore : Pusher lancia tavoli di un bar contro i carabinieri: arrestato tunisino a Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Pusher lancia

GenovaToday

I carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale Armando Loffredo, 53enne del posto già noto alle ff.oo. I ...POZZUOLI – I carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale Armando Loffredo, 53enne del posto già noto all ...