Puglia, coppia denuncia episodio di omofobia in un resort: 'Lo chef ci ha disegnato un pene nel piatto' (Di domenica 13 settembre 2020) Marco e Denis di Padova, dopo aver celebrato la loro unione civile, avevano deciso di trascorrere il viaggio di nozze in Puglia. Al loro arrivo, però, hanno ricevuto un'amara sorpresa. Lo chef di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) Marco e Denis di Padova, dopo aver celebrato la loro unione civile, avevano deciso di trascorrere il viaggio di nozze in. Al loro arrivo, però, hanno ricevuto un'amara sorpresa. Lodi un ...

Bart_Press : RT @Iperbole_: In Puglia una coppia in viaggio di nozze è stata schernita e offesa in un agriturismo con tanto di pene disegnato con la sal… - elssff : RT @Iperbole_: In Puglia una coppia in viaggio di nozze è stata schernita e offesa in un agriturismo con tanto di pene disegnato con la sal… - antoniomichel25 : RT @IlPrimatoN: Una coppia gay in viaggio di nozze in un resort in Puglia monta un caso mediatico di omofobia ma i gestori smentiscono tutt… - Sara62485539 : RT @MediasetTgcom24: Puglia, coppia denuncia episodio di omofobia in un resort: 'Lo chef ci ha disegnato un pene nel piatto' #Omofobia htt… - GhedinSergio : RT @catlatorre: Ennesimo caso di omofobia, stavolta in Puglia: una coppia di sposi è stata umiliata in un agriturismo non solo con risatine… -