Piante di marijuana in casa e resistenza | un arresto e una denuncia dei carabinieri di Mozzate

(Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo di 38 anni è stato arrestato detenzione di stupefacenti ee violenza a pubblico ufficiale daidella stazione di. Nel corso della stessa operazione un suo coetaneo è statoto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ihanno scoperto una coltivazione domestica didi. Arrestato …

SardiniaPost

Un centinaio di piante di marijuana sono state sequestrate dai carabinieri a Monserrato. In manette sono finite due persone di 26 e 43 anni. In casa la coppia aveva allestito una maxi serra in tre sta ...Spacciare marjuana è illegale anche se lo si fa a chilometro zero.Lo hanno scoperto a loro spese due amici di Locate Varesino, entrambi trentottenni, che si erano messi a coltivare e spacciare la cann ...