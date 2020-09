Oroscopo Branko – domani Lunedi 14 Settembre 2020 | previsioni i segni

Leggi su controcopertina

(Di domenica 13 settembre 2020) LEONE AMORE: Marte e Venere sono in ottima posizione e vi regaleranno un fascino irresistibile, che consentirà di conquistare e ammaliare chi vi sta intorno. I rapporti di lunga data ritroveranno intensità, con alcuni momenti piccanti. LAVORO: la situazione professionale sarà complessivamente scorrevole e ogni impegno verrà portato a termine con successo entro i termini concordati. Non mancano riconoscimenti e gratificazioni per coloro che lavorano nel settore artistico. SALUTE: Saturno potrebbe far sentire poco energici coloro che sono nati nella prima decade, ma gli altri avvertiranno un ottimo stato di forma fisico e mentale. L’INCONTRO: intesa con Gemelli, diffidenza con Bilancia. VERGINE AMORE: grazie alla piena vitalità fisica e mentale riuscirete a portare avanti con impegno la relazione sentimentale e a vivere momenti intensi con il ...