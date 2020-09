Omicidio Willy, Gratteri a La7: “A Colleferro mentalità mafiosa, è concausa di mancanza di istruzione e cultura” (Di domenica 13 settembre 2020) “Mentalità fascista? No a Colleferro c’è stata una mentalità mafiosa, quei ragazzi – se sono stati loro, come affermano alcuni testimoni – hanno avuto un atteggiamento mafioso, quello del controllo del territorio. Il modo di essere di quelle persone, con la concausa della mancanza di un’istruzione, è quello di gente allenata alla violenza”, così il capo procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo Omicidio Willy, Gratteri a La7: “A Colleferro mentalità mafiosa, è concausa di mancanza di istruzione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Mentalità fascista? No ac’è stata una mentalità, quei ragazzi – se sono stati loro, come affermano alcuni testimoni – hanno avuto un atteggiamento mafioso, quello del controllo del territorio. Il modo di essere di quelle persone, con ladelladi un’, è quello di gente allenata alla violenza”, così il capo procuratore di Catanzaro Nicola, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articoloa La7: “Amentalità, èdidie ...

