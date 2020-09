Omicidio in piazza a Canosa, fermato il presunto killer (Di domenica 13 settembre 2020) Giuseppe Caracciolo colpito al cuore da un solo proiettile. Indagato per favoreggiamento anche il figlio del pregiudicato che avrebbe sparato Leggi su repubblica (Di domenica 13 settembre 2020) Giuseppe Caracciolo colpito al cuore da un solo proiettile. Indagato per favoreggiamento anche il figlio del pregiudicato che avrebbe sparato

cronaca_news : Omicidio in piazza a Canosa, fermato il presunto killer - TgrRaiPuglia : Omicidio in piazza. Fermato il presunto killer - TGR Puglia - daniel1981_ : RT @ldibartolomei: Ho letto molte cose stupide in vita mia. Ma ammetto che la lettera del 'giovane' a @LaStampa si piazza sul podio: per il… - mayehmproject : RT @ldibartolomei: Ho letto molte cose stupide in vita mia. Ma ammetto che la lettera del 'giovane' a @LaStampa si piazza sul podio: per il… - hardcorejudas : RT @ldibartolomei: Ho letto molte cose stupide in vita mia. Ma ammetto che la lettera del 'giovane' a @LaStampa si piazza sul podio: per il… -