MotoGP, Rossi scherza: “Di chi è stata l’idea di fare l’Academy? Abbiamo esagerato” (Di domenica 13 settembre 2020) “Abbiamo deciso di chiudere in bellezza dopo il 1° e il 2° posto di Marini e Bezzecchi in Moto2 e il 1° e il 2° posto di Morbidelli e Bagnaia davanti a me in MotoGP. Abbiamo deciso di chiudere l’Academy. Chiudiamo col botto, ci siamo divertiti, Abbiamo esagerato“. scherza così Valentino Rossi al termine della gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020 di MotoGP. Sul circuito di Misano la leggenda di Tavullia ha chiuso al quarto posto, superato all’ultimo giro da Mir, mentre Morbidelli ha dominato la gara fin dal principio. Proprio Morbidelli e Bagnaia, autore di una bella rimonta che lo ha portato al secondo posto, sono gli allievi di Rossi alla VR46 Academy, tanto che ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) “deciso di chiudere in bellezza dopo il 1° e il 2° posto di Marini e Bezzecchi in Moto2 e il 1° e il 2° posto di Morbidelli e Bagnaia davanti a me indeciso di chiudere l’Academy. Chiudiamo col botto, ci siamo divertiti,esagerato“.così Valentinoal termine della gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020 di. Sul circuito di Misano la leggenda di Tavullia ha chiuso al quarto posto, superato all’ultimo giro da Mir, mentre Morbidelli ha dominato la gara fin dal principio. Proprio Morbidelli e Bagnaia, autore di una bella rimonta che lo ha portato al secondo posto, sono gli allievi dialla VR46 Academy, tanto che ...

Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia sono prodotti di Valentino Rossi. E, dunque, il podio di Misano ... Una gara che ha sancito anche il primo successo di Morbidelli in MotoGp, dopo i trionfi in ...

Misano, Rossi: "Podio sarebbe stata festa grande". Dovi avverte: "Così non va"

Il podio numero 200 della carriera in MotoGP è solamente rimandato per Valentino Rossi che, in un fine settimana pazzesco a Misano, sorride entusiasta per i traguardi ottenuti dalla sua "VR46 Riders A ...

