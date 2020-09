Liverpool-Leeds non può essere finita 4-3, le statistiche dicono il contrario (Di domenica 13 settembre 2020) Gli expected goals. La risposta è tutta lì. Che cosa sono gli expected goals? Sono i gol che una squadra avrebbe dovuto segnare, che ci si sarebbe aspettati che segnasse. Ecco, secondo gli expected goals, tra Liverpool e Leeds ieri non c’è stata partita. L’incontro – secondo alcune statistiche che da anni affliggono il calcio – sarebbe dovuto finire 3-0. Ne scrive persino Jonathan Wilson sul Guardian che sottolinea i 22 tiri del Liverpool contro i 6 della squadra di Bielsa, e dice che non succederà più che il Leeds concretizzerà quasi tutte le occasioni create. “Patrick Bamford non è Batistuta”, scrive riferendosi all’attaccante che ha segnato la rete del momentaneo 2-2. Liverpool 4-3 ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Gli expected goals. La risposta è tutta lì. Che cosa sono gli expected goals? Sono i gol che una squadra avrebbe dovuto segnare, che ci si sarebbe aspettati che segnasse. Ecco, secondo gli expected goals, traieri non c’è stata partita. L’incontro – secondo alcuneche da anni affliggono il calcio – sarebbe dovuto finire 3-0. Ne scrive persino Jonathan Wilson sul Guardian che sottolinea i 22 tiri delcontro i 6 della squadra di Bielsa, e dice che non succederà più che ilconcretizzerà quasi tutte le occasioni create. “Patrick Bamford non è Batistuta”, scrive riferendosi all’attaccante che ha segnato la rete del momentaneo 2-2.4-3 ...

ZZiliani : Più Liverpool del Liverpool. (E per noi, la solita, indigeribile serie A col verme) #Leeds - Sport_Mediaset : #PremierLeague: pirotecnico 4-3 del #Liverpool in casa contro il #Leeds, l’Arsenal parte alla grande.… - DiMarzio : Un inizio di #PremierLeague davvero 'Loco' - maxgallico : RT @napolista: Liverpool-Leeds non può essere finita 4-3, le statistiche dicono il contrario Persino il Guardian scrive che il punteggio è… - napolista : Liverpool-Leeds non può essere finita 4-3, le statistiche dicono il contrario Persino il Guardian scrive che il pu… -