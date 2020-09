L’Everton di Ancelotti e Allan comincia vincendo 1-0 in casa del Tottenham James è caldo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 settembre 2020) Il medico fa così. Osserva il paziente, lo studia e poi decide la terapia. Così si è comportato Carlocon l’Everton. Appena arrivato, a dicembre scorso, lo ha trovato in rianimazione. In poche settimane, ha portato il paziente fuori pericolo, fuori da quella lotta retrocessione che non si sa mai dove ti possa condurre. E poi ha cercato, con un bilancio pesantemente in rosso, di effettuare i ritocchi possibili con poca spesa. Due mastini di centrocampo e un signori dai piedi fatati.e Doucouré per complessivi 43 milioni più bonus eRodriguez a zero dal Real Madrid. L’Everton gli paga cinque milioni di ingaggio. E basta. I risultati si sono immediatamente visti. L’Everton hato la Premier con una vittoria per 1-0 sul campo del ...