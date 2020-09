Il Segreto | anticipazioni 15 settembre | Isabel parte

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 13 settembre 2020) Un nuovo episodio de Ilattende i fedeli telespettatori martedì 15con importanti colpi di scena. Lerelative a questa puntata rivelano chedeciderà di partire, ma prima dirà alla sua domestica Antonita di non dire nulla a Franscisca. La ragazza, però finirà per tradirsi. Nel frattempo, la Montenegro leggerà sul giornale il necrologio di zia Eulalia. In realtà, la donna è viva ed ha fatto pubblicare la notizia della sua morte soltanto per stanare la sua rivale. Infine, Pablo si ribellerà a don Ignacio e deciderà di non partire più. Il, trama 15: Pablo decide di non partire più La trama Ilinerente la puntata del 15 ...