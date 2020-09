Gabriele Muccino vs Matteo Salvini | “Semina odio” E parte il linciaggio social dopo il caso di Pontassieve

Leggi su optimagazine

(Di domenica 13 settembre 2020) Come sempre avviene quando un personaggio pubblico si schiera contro di lui,usa la sua “Bestia”, il team di esperti dimedia che cura la sua comunicazione, per aizzare i suoi seguaci contro il contestatore. L’ultimo in ordine di tempo a sperimentare ilchedagli account dei sostenitori del segretario della Lega è il regista Gabiele, reo di aver negato la sua solidarietà all’ex Ministro dell’Internoildi. Le parole – inequivocabili e nette – disull’aggressione subita dal leader del Carroccio durante un comizio, da ...