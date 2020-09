**Fondi Lega: Salvini, 'assolutamente tranquillo, cercano soldi anche su Saturno'** (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Sull'ultima inchiesta che ha coinvolto la Lega "Sono assolutamente tranquillo. Da anni c'è qualcuno che cerca soldi in Russia, a Panama, a San Marino, in un sottomarino, ma niente... Semplicemente, i soldi non ci sono, i soldi la Lega li chiede ogni anno ai cittadini e alle imprese oneste che vogliono darci una mano, e ai parlamentari che li mettono di tasca propria". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite dello speciale L'Aria che tira su La7. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Sull'ultima inchiesta che ha coinvolto la"Sono. Da anni c'è qualcuno che cercain Russia, a Panama, a San Marino, in un sottomarino, ma niente... Semplicemente, inon ci sono, ilali chiede ogni anno ai cittadini e alle imprese oneste che vogliono darci una mano, e ai parlamentari che li mettono di tasca propria". Così il leader dellaMatteo, ospite dello speciale L'Aria che tira su La7.

