F1 GP Mugello 2020, Verstappen: “Mi sarei ritirato ugualmente, stesso problema di Monza” (Di domenica 13 settembre 2020) “Già dal giro di formazione ho avvertito un problema al motore, probabilmente è lo stesso di Monza. Ho avuto un buono scatto, mi sono ritrovato dietro ad Hamilton ma poi non sono più riuscito ad accelerare. L’incidente con Gasly? È quello che succede quando ti trovi in una situazione del genere, è andata come è andata e mi sarei ritirato ugualmente”. Lo ha dichiarato Max Verstappen dopo il ritiro causato da incidente e problemi tecnici alla sua Red Bull al Gran Premio dell Toscana. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) “Già dal giro di formazione ho avvertito unal motore, probabilmente è lodi Monza. Ho avuto un buono scatto, mi sono ritrovato dietro ad Hamilton ma poi non sono più riuscito ad accelerare. L’incidente con Gasly? È quello che succede quando ti trovi in una situazione del genere, è andata come è andata e mi”. Lo ha dichiarato Maxdopo il ritiro causato da incidente e problemi tecnici alla sua Red Bull al Gran Premio dell Toscana.

