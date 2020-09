Domenica In, Romina Power splende in azzurro e scherza su Al Bano. E Mara Venier è strepitosa (Di domenica 13 settembre 2020) Mara Venier è tornata negli studi Rai Fabrizio Frizzi per inaugurare la stagione di Domenica In 2020/2021. Accolta dalla canzone di Vasco Rossi Eh Già, ha dedicato la nuova edizione della trasmissione a Corrado Mantoni, il primo a condurla. Visibilmente emozionata, ha accolto due donne a lei molto care: Romina Power e Loretta Goggi. “Ho insistito molto per averle”: con queste parole, zia Mara ha annunciato l’ingresso delle due amiche. Dopo qualche ballo improvvisato sulle note di Maledetta Primavera e Ci Sarà, la Power, splendida con un abito azzurro acceso, e la Goggi si sono sedute davanti alla ‘padrona di casa’, che ha introdotto la chiacchierata svelando un particolare inedito ... Leggi su dilei (Di domenica 13 settembre 2020)è tornata negli studi Rai Fabrizio Frizzi per inaugurare la stagione diIn 2020/2021. Accolta dalla canzone di Vasco Rossi Eh Già, ha dedicato la nuova edizione della trasmissione a Corrado Mantoni, il primo a condurla. Visibilmente emozionata, ha accolto due donne a lei molto care:e Loretta Goggi. “Ho insistito molto per averle”: con queste parole, ziaha annunciato l’ingresso delle due amiche. Dopo qualche ballo improvvisato sulle note di Maledetta Primavera e Ci Sarà, la, splendida con un abitoacceso, e la Goggi si sono sedute davanti alla ‘padrona di casa’, che ha introdotto la chiacchierata svelando un particolare inedito ...

raissa_iannacci : Domenica In, scene di una televisione che non c’è più. Renato Rascel, Gabriella Ferri e una giovanissima e bellissi… - giannimacheda : Domenica in condotto da Mara Venier con Loretta Goggi e Romina Power. Praticamente già pronto per le Teche Rai. #DomenicaIn - MichelaDeGiovan : RT @see_lallero: Romina ok la confidenza ma 'chi te lo fa fare condurre ogni domenica questo programma' è tutto fuorché elegante. Dai. #dom… - Debina87 : RT @see_lallero: Romina ok la confidenza ma 'chi te lo fa fare condurre ogni domenica questo programma' è tutto fuorché elegante. Dai. #dom… - CranteP : RT @RobertoMerlino1: Domenica In riprende con la Venier ed ospiti Romina Power e la Goggi-etá media 69,5 anni. La D’Urso riprenderà con Fab… -