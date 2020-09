Calciomercato Inter – Saranno i giorni di Vidal – Eriksen e Brozovic interesse smentito all’estero (Di domenica 13 settembre 2020) Il Calciomercato Inter vivrà un fine settimana di relax per modo di dire, perchè si aspetterà la settimana prossima per vedere finalmente arrivare Vidal. Intanto sono stati smentiti gli Interessamenti per Eriksen e Brozovic dallo Zenit e dal Monaco. I giorni di Vidal Ormai bisogna attendere solo l’inizio della prossima settimana e Arturo Vidal sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Il cileno sta trattando con il Barcellona la buonuscita e le parti sono sempre più vicine. Intanto non è stato nemmeno convocato per l’amichevole di ieri dal tecnico Koeman, il centrocampista sta solo attendendo il via libera per volare a Milano, dove c’è Conte che lo ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020) Ilvivrà un fine settimana di relax per modo di dire, perchè si aspetterà la settimana prossima per vedere finalmente arrivare. Intanto sono stati smentiti gliessamenti perdallo Zenit e dal Monaco. IdiOrmai bisogna attendere solo l’inizio della prossima settimana e Arturosarà un nuovo calciatore dell’. Il cileno sta trattando con il Barcellona la buonuscita e le parti sono sempre più vicine. Intanto non è stato nemmeno convocato per l’amichevole di ieri dal tecnico Koeman, il centrocampista sta solo attendendo il via libera per volare a Milano, dove c’è Conte che lo ...

