Caivano | sperona e uccide la sorella perchè aveva un ragazzo trans

(Di domenica 13 settembre 2020) NAPOLI – “A Caivano si sta scrivendo una delle storie piu’ brutali di violenza di genere. Si tratta di Ciro e Maria Paola. Ciro e’ un uomo trans, lei e’ la sua ragazza. Sono in moto e vengono speronati dal fratello di lei. La ragazza muore. Ciro e’ in ospedale e non sta bene. La madre di Ciro grida il suo dolore su Facebook e accusa il fratello di Maria Paola di aver commesso deliberatamente un omicidio perche’ non sopportava che la sorella frequentasse un uomo trans. Il fratello dira’ che la sorella era stata “infettata” e che voleva liberarla”. Cosi’ in un post su Facebook Daniela Lourdes Falanga, presidente dell’Arcigay di Napoli e storica attivista dei diritti civili LGBTQ+, riassume il tragico episodio avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 settembre lungo un tratto di strada che collega Caivano ed Acerra, comuni della periferia nord di Napoli.