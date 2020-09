Alpinista muore in valle Aurina (Di domenica 13 settembre 2020) BOLZANO, 13 SET - Un altoatesino di 54 anni ha perso la vita in un incidente in montagna sul Monte Collalto, in valle Aurina. Norbert Unterhuber di Perca era in compagnia della moglie, quando in un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 13 settembre 2020) BOLZANO, 13 SET - Un altoatesino di 54 anni ha perso la vita in un incidente in montagna sul Monte Collalto, in. Norbert Unterhuber di Perca era in compagnia della moglie, quando in un ...

AnsaTrentinoAA : Incidente montagna: alpinista muore in valle Aurina. Disgrazia durante la scalata del Monte Collalto |#ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Alpinista muore in valle Aurina Disgrazia durante la scalata del Monte Collalto - AnsaValledAosta : Alpinista muore precipitando sulle Grandes Jorasses. Vittima è un trentenne francese #ANSA - TgrRaiTrentino : Nuova tragedia della #montagna in Alto Adige, sul monte Collalto. Un alpinista di 54 anni ha perso l'appiglio ed è… - AnsaValledAosta : Alpinista francese muore precipitando dalle Grandes Jorasses -

Ultime Notizie dalla rete : Alpinista muore Alpinista muore in valle Aurina Agenzia ANSA Alpinista muore in un incidente sulle Grandes Jorasses

COURMAYEUR. Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul massiccio del Monte Bianco, lungo la via normale delle Grandes Jorasses, a quota 3.900 metri. Un alpinista in prossimità della vetta ...

Alpinista muore in valle Aurina

BOLZANO, 13 SET - Un altoatesino di 54 anni ha perso la vita in un incidente in montagna sul Monte Collalto, in valle Aurina. Norbert Unterhuber di Perca era in compagnia della moglie, quando in un pu ...

COURMAYEUR. Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul massiccio del Monte Bianco, lungo la via normale delle Grandes Jorasses, a quota 3.900 metri. Un alpinista in prossimità della vetta ...BOLZANO, 13 SET - Un altoatesino di 54 anni ha perso la vita in un incidente in montagna sul Monte Collalto, in valle Aurina. Norbert Unterhuber di Perca era in compagnia della moglie, quando in un pu ...