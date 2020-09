Xylella | Coldiretti Puglia | “Modificare il bando da 40 mln per il Salento”

(Di sabato 12 settembre 2020) Va modificato ilregionale da 40 milioni di euro per la rigenerazione olivicola del Salento perché così com’è non produce i benefici tanto attesi dagli agricoltori che da sei anni aspettano di ricominciare a lavorare e a produrre dopo la grave crisi causata dalla. E’ quanto chiedein merito alpubblicato il 10 settembre scorso che risulta ancora monco degli allegati. “, nel lontano febbraio 2020, in sede di presentazione di una prima bozza embrionale di tale avviso -denuncia Savino Muraglia, presidente di– aveva già evidenziato diverse criticità che non sono state eliminate dal...

La libertà di movimento di persone e cose rappresenta un’opportunità, ma anche un rischio. Lo dimostra la diffusione della pandemia di Covid-19: nata in circostanze misteriose in Cina, si è rapidament ...Gli ulivi continuano a cadere sotto la scure della xylella fastidiosa, un male che affligge il grande Salento ormai dal 2013 senza nessuna via di fuga. E come se non bastassero i danni causati dal bat ...